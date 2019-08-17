أعلن بيان للهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية المستهلك الروسية "روسبوتربنادزور" أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ستحصل قريبا على مصل روسي جديد أطلق عليه اسم "ابيفياك ايولا" للقضاء على وباء الايبولا الذي أودى بحياة آلاف الاشخاص منذ بداية ظهوره في أغسطس من العام الماضي.
وأوضح البيان أنه تم طرح المصل الروسي الجديد
وأوضحت الهيئة أن المصل الجديد سهل الحفظ والنقل والاستخدام وأنه يقوى المناعة وأثبت فعاليته فى القضاء على هذا الوباء القاتل، كما أنه آمن وليست له آثار جانبية.. مشيرة إلى أنها بصدد بحث عمليات تسليم المصل بكميات كبيرة ومن ثم استخدامه على الاراضى الكونغولية للقضاء نهائيا على الايبولا.
يذكر أن الايبولا انتشر فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع أغسطس من العام الماضى متسببا فى وفاة ما يزيد على 1800 شخص حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصل روسي جديد للقضاء على الإيبولا في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.