الأرصاد: غدًا مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال

البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.