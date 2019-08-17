اليابان تقرر شراء طائرات الشبح الأميركية "إف- 35 بي"

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية رسمياً اختيار الطائرة المقاتلة من طراز إف-35بي الشبح المتطورة الأميركية كجزء من خطتها لشراء طائرة بمواصفات الإقلاع القصير والهبوط العمودي .

وتخطط الوزارة، التي اتخذت القرار أمس الجمعة، لتجديد حاملات الطائرات المروحية من طراز إزومو التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية إلى حاملات طائرات لتستوعب الطائرات إف - 35بي، حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليوم السبت.

وقرّرت الحكومة اليابانية، في ديسمبر الماضي، شراء 42 طائرة من طراز ذات خاصية الإقلاع القصير والهبوط العمودي لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للبلاد في جزرها الجنوبية، حيث يوجد عدد محدود من القواعد الجوية ذات الممرات الطويلة.

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وقالت الصحيفة إن خطة المشتريات تأتي وسط تعزيز الصين لقوتها العسكرية، وقد تم إدراج ذلك الإرشادات الجديدة لسياسة الدفاع الحكومية وبرنامج الدفاع على المدى المتوسط، وقد تم صياغتها في أواخر العام الماضي.

كانت عملية الاختيار قد بدأت في مارس، وكانت الطائرة إف - 35بي، التي أوصت بها الحكومة الأميركية ، النموذج الوحيد المقترح في هذه العملية، حسبما ذكرت للوزارة.

يشار إلى أن طائرة مقاتلة من طراز إف 35-أيه، التي لا تمتلك قدرات إقلاع عمودية، قد تحطمت خلال تدريب قتالي في أبريل الماضي على بعد حوالي 135 كيلومتراً شرق قاعدة ميساوا الجوية في مقاطعة أوموري.

وقالت وزارة الدفاع إن عدم قيام الطيّار بضبط وضع الطائرة ومسارها كان سبب تحطمها.