كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يفاجئ كبار الساسة في إسرائيل بخليفته المحتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وريثه في رئاسة الوزراء في حال عدم تمكنه من الفوز في انتخابات الكنيست المقبلة.

وذكر موقع إلكتروني إخباري عبري أن نتنياهو بدأ التفكير بصوت عال عمن يشغل منصبه في رئاسة الوزراء، في حال فشله في الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست رقم 22، والمقررة في السابع عشر من سبتمبر المقبل.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الجمعة، أن نتنياهو بدأ يحدد عددا من الشخصيات الإسرائيلية الذين قد يخلفونه في قيادة البلاد، في حال غاب عن المشهد السياسي لأي سبب كان، وكشف في لقاءات مغلقة عن أسماء المرشحين الأكثر تفضيلا لديه.

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وكشفت طال شيلو، المحللة السياسية للموقع الإلكتروني، في تقريرها المطول عن شخصيات اختارها نتنياهو لخلافته، ومن بينهم السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، رون درمر، ورئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، بدعوى أنهما الأكثر ملاءمة.

وأوضح الموقع العبري أن عددا من كبار الساسة الإسرائيليين أعربوا عن تفاجئهم في الآونة الأخيرة لسماع نتنياهو يذكر أسماء الرجلين، وهما أمناء سره، باعتبارهما ورثة محتملين لقيادة إسرائيل، دون أن يذكر أي من قادة حزبه، الليكود، الذي يترأسه.

وعدد الموقع العبري مميزات كل من درمر وكوهين، فالأول هو الأداة الإسرائيلية الحقيقية بين بلاده والإدارة الأمريكية، ويحظى بثقة كبيرة لدى نتنياهو، في حين يعد رئيس جهاز الموساد من أكثر الشخصيات قربا من نتنياهو وزوجته سارة.