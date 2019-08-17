كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على أمريكي-إسرائيلي فر من مطار كييف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المخابرات الأوكرانية أنها ألقت القبض على مطلوب يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية هرب أمس الجمعة من مطار العاصمة الأوكرانية كييف لتجنب تسليمه لإسرائيل.

وأضاف المكتب الصحفي لجهاز الأمن الأوكراني اليوم السبت، أنه إلى جانب توقيف المدعو عاموس دوف سيلفر، احتجز أيضا ثلاثة من عناصر المخابرات يشتبه بتسهيلهم هروبه من المطار.

وأشار الأمن الأوكراني إلى أن سيلفر "سيتم تسليمه في أقرب وقت بموجب القوانين النافذة".

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وكان سيلفر على قائمة المطلوبين الدولية بتهمة تأسيس شبكة تهريب مخدرات دولية، واحتجز في كييف في مارس 2019.

وطلبت السلطات الإسرائيلية من أوكرانيا تسليمه للمحاكمة، لكنه حاول الهروب من مطار كييف رغم مرافقة رجال الأمن له.