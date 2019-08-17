كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يصف محادثات السلام الأفغانية بأنها "جيدة جدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محادثات السلام الأفغانية بأنها "جيدة جدًا" مما يشير إلى أن النقاش مع حركة طالبان يجري بشكل جيد.

وقال البيت الأبيض، إن "ترامب" التقى في ملعب بلدة بيدمينستر بولاية نيوجيرسي بمستشاري الأمن القومي، بمن فيهم؛ وزير الدفاع مارك إسبر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس الأركان المشتركة جوزيف دانفورد.

وكما أوردت صحيفة "pragativadi"، كتب "ترامب" على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصير "تويتر": "لقد انتهيت للتو من اجتماع جيد للغاية بشأن أفغانستان. الكثيرون على الجانب الآخر من حرب 19 عامًا، ونحن، نتطلع إلى عقد اتفاق - إن أمكن!"

تزداد التوقعات للتوصل إلى اتفاق تبدأ فيه الولايات المتحدة بسحب جنودها البالغ عددهم 14000 جندي من أفغانستان بعد حرب دامت عقدين تحولت إلى طريق مسدود.