كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث: باكستان سترد على أي عدوان هندي بشكل كامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح آصف غفور، المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن في باكستان، إن إسلام أباد "سترد بشكل كامل" على أي أعمال عدوانية تقوم بها الهند.

وقال "غفور": "إذا كان الجيران الشرقيون يرغبون في اختبار عزمنا، فإنهم موضع ترحيب كبير، لكن يجب ألا ينسوا يوم 27 فبراير وردنا في ذلك الوقت".

كما انتقد المتحدث، التصريحات السابقة لوزير الدفاع الهندي راجناث سينج، فيما يتعلق بالتغيير المحتمل في الموقف النووي للبلاد، بحجة أن "الدول المسؤولة" لن تتحدث بهذه الطريقة عن استخدام أسلحتها النووية.

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كما صرح "غفور"، بأن كشمير "بالتأكيد نقطة إشعال أسلحة نووية"، داعيًا المجتمع الدولي بأسره إلى وضع ذلك في الاعتبار.

في الوقت نفسه، كشف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عن خطة البلاد لإنشاء "خلية كشمير" خاصة في وزارة الخارجية وتعيين أشخاص خاصين في البعثات الدبلوماسية الرئيسية في جميع أنحاء العالم في محاولة لتركيز اهتمام الدول الأخرى على ما يُزعم. الانتهاكات الهندية في منطقة جامو وكشمير.

وقال وزير الدفاع الهندي مؤخراً إن السياسة النووية للبلاد المتمثلة في "عدم اللجوء الأول" قد تتغير.