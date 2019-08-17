كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل امرأة و6 من أبنائها بقصف النظام السوري على إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير حقوقي بمقتل سبعة أشخاص جراء قصف نفذته الطائرات الحربية السورية على قرية دير شرقي بريف مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، اليوم السبت.

ولم يصدر تعليق رسمي أو مستقل على التقرير.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له في تقرير صحفي اليوم، إن القتلى هم امرأة وأبناؤها الستة، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد القتلى إلى 3405 أشخاص منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في 30 إبريل الماضي حتى اليوم.

وتشهد محاور التماس على المحاور الشرقية والشمالية الغربية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي عمليات قصف متبادل بشكل مكثف بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية السورية.