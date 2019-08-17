كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بولندي يتوقع من واشنطن زيادة الوجود العسكري في بولندا لـ"ردع روسيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية البولندي، جاسك تشابوتوفيتش، أن نشر الجيش الأمريكي في بولندا سيفيد في ردع روسيا أكثر من إرسال القوات إلى أوروبا الغربية، وفقًا لما نقلته قناة Polsat.

وقال "تشابوتوفيتش": "إن وجود القوات الأمريكية في بولندا يلعب دورًا مهمًا رادعًا، أهم بكثير من وجودهم في الغرب. ستفكر روسيا مرتين قبل اللجوء إلى الوسائل العسكرية إذا رأت قوات دولية، خاصة الولايات المتحدة، في بولندا".

وأعرب المسؤول الكبير عن أمله في أن تحدد الولايات المتحدة خطط البلاد لنقل قواتها من أوروبا الغربية خلال زيارة "ترامب" القادمة إلى بولندا.

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واقترح "ترامب"، في وقت سابق، زيادة الوحدة العسكرية الأمريكية في بولندا بمقدار 2000 على حساب تلك القوات المتمركزة في ألمانيا. استجابة لاقتراح ترامب، وأعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك، أن وارسو ستزود الولايات المتحدة بستة مواقع، خاصة على الحدود الشرقية للبلاد، لإيواء قوات إضافية.

في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد جرينيل، الإنفاق الدفاعي لبرلين، بينما دعم فكرة دونالد ترامب بنقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا.

من جانبها، قالت روسيا، إنها ستعزز قواتها على الحدود الغربية للبلاد.