كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختطاف مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا.. والخارجية تعلّق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، إنها تتابع منذ الصباح، أنباء عن اختطاف مواطنين أردنيين اثنين في جنوب أفريقيا، وفق ما أورد مراسلنا في عمّان.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن مركز العمليات والسفارة الأردنية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، تتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك.

وبيّن أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المخطوفين الأردنيين أب وابنه، وهما من رجال الأعمال هناك، وأن الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

Advertisements

وأكد القضاة أن السفارة الأردنية في جنوب أفريقيا، طلبت من وزارة الخارجية العمل فورا ومن خلال الأجهزة المختصة للبحث عن المخطوفين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن.

ولفت المسؤول الأردني إلى أن الوزارة شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة إلى أن يتم إطلاق سراح المخطوفين.