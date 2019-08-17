كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: عملاق الطاقة الصيني يتراجع عن صفقة نفط فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت أكبر شركة صينية للطاقة، شركة البترول الوطنية، خططًا لشراء نحو 5 ملايين برميل من النفط الفنزويلي مباشرة هذا الشهر، وذلك في أعقاب آخر أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، كما ذكرت "بلومبرج"، نقلًا عن مصادر مطلعة.

ووفقًا للتقارير التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرج"، فإن شحنات النفط الثلاث المجدولة في أغسطس والتي قامت شركة بتروتشاينا التابعة لشركة CNPC بالتراجع عنها لم تجتذب مشترًا آخر.

وحسب "بومبرج"، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي ترفض فيها بتروتشاينا الخام الفنزويلي.

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وكما أشارت الوكالة، استوردت الصين 339 ألف برميل يوميًا من النفط الفنزويلي هذا العام، مع وصول معظم البراميل عبر شركة بتروتشاينا.

وحسبما أوردت الوكالة، لم يرد أي تعليق من المكتب الصحفي لشركة بتروتشاينا حتى الآن.

ومع ذلك، يزعم المحللون الذين اتصلت بهم "بلومبرج" أن قرار بتروتشاينا لا يعني أن بكين سترفض النفط الفنزويلي بالكامل، حيث يمكن للشركات الأخرى أن تواصل تزويد مصافي التكرير المستقلة في الصين بالنفط الخام للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه المسألة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق فرض حظر اقتصادي شبه كامل على الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وتوقيع أمر تنفيذي في 5 أغسطس بتجميد جميع الأصول الحكومية الفنزويلية في الولايات المتحدة. كما تمنع هذه الخطوة المواطنين الأجانب من الشروع في معاملات مالية مع الحكومة التي يقودها نيكولاس مادورو في سلسلة من الجهود التي يبذلها البيت الأبيض لتمهيد الطريق أمام خوان جوايدو، زعيم المعارضة، لتولي الحكم.