كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري يسمي الفريق أول جمال عمر وزيرا لدفاع السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن المجلس الانتقالي العسكري السوداني سمى الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع في حكومة المرحلة الانتقالية.

وأضافت القناة أن "الحرية والتغيير" سمت تاج السر علي الحبر رئيسا للقضاء بعد أن رفض المجلس العسكري في وقت سابق ترشيح عبد القادر محمد أحمد، لهذا المنصب.

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جاء ذلك مع مباشرة السودانيين اليوم السبت في الاحتفال ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين "المجلس العسكري" الحاكم، وقادة الحركة الاحتجاجية للانتقال إلى الحكم المدني في البلاد.

وفي وقت سابق أعلن قادة الحركة الاحتجاجية أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك وهو خبير اقتصادي مخضرم رئيسا للوزراء.