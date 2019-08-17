كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جندي في تبادل لاطلاق النار بين الهند وباكستان وسط كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل جندي هندي نتيجة لإطلاق نار كثيف بين القوات الهندية والباكستانية وسط خلاف على منطقة جامو وكشمير.

في اليوم السابق، قال الجيش الباكستاني، في بيان، إن أربعة من جنوده قُتلوا على مدار 24 ساعة في اشتباكات مع جنود هنود في منطقة كشمير المتنازع عليها على الحدود بين البلدين.

في نفس اليوم، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اجتماعًا مغلقًا، حول هذه القضية، بعد أكثر من أسبوع من إلغاء الهند للمادة 370، ناهية ولاية جامو وكشمير التي منحها وضعًا خاصًا.

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وأدانت باكستان بشدة قرار الهند، حتى إن رئيس وزراء البلاد عمران خان، قارن الهند بألمانيا النازية، وقال، إن قواته وشعبه مستعدون لمحاربة الهند حتى النهاية.

ردًا على قرار نيودلهي، قامت إسلام أباد بطرد المبعوث الهندي وعلقت خدمات التجارة والقطار مع جارتها الجنوبية.