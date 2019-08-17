كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرات هونج كونج تمتد إلى أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرت الاحتجاجات الداعمة لحركة مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ في ملبورن، أستراليا، بينما عقدت مسيرة مؤيدة للصين في سيدني.

تحولت مسيرة ملبورن مساء يوم الجمعة، حيث تحركت الشرطة لفصل نحو 100 متظاهر مؤيد للصين عن المتعاطفين مع هونج كونج مع اندلاع أعمال عنف منخفضة المستوى. وكانت مظاهرة السبت في المدينة الجنوبية سلمية.

وكان من بين المتظاهرين المؤيدين لهونغ كونغ أعضاء الأقليات العرقية التبتية والإيغورية في الصين، وكذلك الجماعات الفيتنامية.

شملت مسيرة مؤيدة للصين في سيدني ما لا يقل عن 200 متظاهر ينزلون في دار البلدية في المدينة وهم يهتفون "تحيا الصين" ويغنون النشيد الوطني الصيني.

كما تم تنظيم مسيرات مؤيدة لهونج كونج هذا الأسبوع في أديليد وبريسبان.

