كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختصاصات وصلاحيات مجلس السيادة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطوي السودان، السبت، صفحة عصيبة من تاريخه الحديث، ويفتح صفحة أخرى تطلق عهدا جديدا، حيث سيتولى مجلس سيادي الإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.

وبحضور عربي ودولي في الخرطوم، سيجري التوقيع النهائي، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري، التي ستحكم المرحلة الانتقالية.

ويتشكل المجلس السيادي من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك في الشارع.

ولكن ما هي اختصاصات هذ المجلس السيادي حسب الإعلان الدستوري الذي وقع عليه الطرفان؟

1. تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.

2. اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

3. اعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

4. اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

5. الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي.

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6. اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

7. الموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.

8. اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.

8. قبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

وحسب الجدول الزمني، فإن الـ18 من أغسطس، أي الأحد، سيشهد حل المجلس العسكري وتعيين المجلس السيادي.

وفي 19 من أغسطس، يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم يكون أول اجتماع للمجلس.

وفي 20 من أغسطس، يعين رئيس مجلس الوزراء السوداني وفي اليوم التالي يؤدي القسم أمام المجلس وأمام رئيس القضاء.