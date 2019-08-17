“الأنابيك” تبحث عن أساتذة للغة العربية والمسرح والدراما للتدريس بالإمارات- الشروط

أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عن توظيف أساتذة متخصصين في اللغة العربية والمسرح والدراما للتدريس، بالإمارات العربية المتحدة.

واشترطت الوكالة في إعلانها عدم السماح لأساتذة التعليم العاملين بمصالح وزارة التعليم الترشح لهذه المباراة.

وقالت إن مراحل الانتقاء تتمثل في دراسة ملفات الترشيح واختبار كتابي، ثم مقابلة مع لجنة متخصصة.

وتودع أو ترسل ملفات الترشيح إلى مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالرباط حسان، قبل 27 غشت الجاري.

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ويشترط أن يكون المترشح من جنسية مغربية؛ وأن لا يتجاوز سنه 35 سنة، وأن يتوفر على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في مجالات التخصص المطلوب.

كما يشترط أن يكون المترشح حاصل على الاجازة بميزة، ويستحسن التوفر على خبرة، وإتقان اللغة العربية شفويا وكتابة، وأن يكون ملما بالبرامج المعلوماتية

وسيصل الراتب الشهري الإجمالي 16 ألف درهم إماراتي، ويخضع الموظف لفترة اختبار مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الشروع في العمل قابلة للتمديد لمدة 3 أشهر، على أساس تأمين العلاج الطبي للمعني بالأمر وزوجته وثلاثة من أولاده المعالين دون 18 سنة، وفقا للنظم المعمول بها.