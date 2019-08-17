ترامب يسخر من زيادة وزن رجل اعتقد أنه من المحتجين ليكتشف أنه أحد مؤيديه

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء في نيوهامبشير من رجل بسبب وزنه الزائد بعد أن ظن خطأ أنه من المحتجين، لكنه علم في وقت لاحق أن هذا الرجل لم يكن سوى أحد مؤيديه.

وكان ترامب يتفحص الحشد في اللقاء الذي عقد الخميس 15 غشت 2019، ورأى فرانك داوسون يلوح بقبضة يده بينما كان يتم اقتياد المحتجين إلى خارج المكان.

وكان داوسون يرتدي قميصاً عليه عبارة «ترامب 2020» لكن الرئيس ظن أنه أحد المحتجين.

وقال ترامب: «هذا شخص عنده مشكلة وزن خطيرة. عد إلى البيت. ابدأ تدريبات. من فضلكم أخرجوه من هنا». ثم قال ترامب، الذي أظهر آخر فحص طبي له زيادة ملحوظة في وزنه: «هذا الرجل لديه مشكلة أكبر مما لديّ».

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وبعد ذلك اكتشف ترامب أن داوسون من مؤيديه فأجرى اتصالاً هاتفياً به من الطائرة الرئاسية “إير فورس 1” في رحلة العودة من مانشستر إلى نيوجيرسي، حيث يقضي عطلة في نادي بيدمنستر للجولف الذي يملكه.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ترامب لم يتمكن من الاتصال بداوسون وترك له رسالة صوتية.

وظهر داوسون على شاشة قناة فوكس نيوز التلفزيونية، وقال إنه لم يشعر بضيق من سخرية ترامب من وزنه الزائد. وأضاف: «أعتقد أنه ظن أنني جزء “من الاحتجاج” لكني لم أكن كذلك… كل شيء على ما يرام. أحب الرجل. هو أفضل ما حدث لهذا البلد حتى الآن».