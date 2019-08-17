ويليام جييور ينضم إلى الفجيرة الإماراتي

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي تعاقده مع الليبيري ويليام جيبور، المهاجم السابق لفريق الوداد الرياضي، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

ونشر الحساب الرسمي للفجيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للاعب جيبور قال فيها: “رسميا وليام جيبور ينضم لنادي الفجيرة أهلا بك في معقل الذئاب”.

ولعب صاحب 27 عاما، الموسم الماضي في صفوف الوداد، حيث انضم إليه بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، قبل أن يتم فسخ العقد من طرف واحد، بعد فشل جيبور في إثبات ذاته مع الفريق البيضاوي.

وشارك المهاجم الليبيري في 15 مباراة مع الفريق الأحمر في منافسات الموسم الكروي المنصرم، أحرز خلالها ثلاثة أهداف.

ويخوض جييور أول لقاء رسمي مع الفجيرة يوم 23 غشت الجاري، عندما يواجه فريقه الوحدة، برسم أولى جولات دوري الخليج العربي الإماراتي.