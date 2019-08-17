شاكيري “محبط” ويرغب في الرحيل عن ليفربول الإنجليزي

أيمن عنبر – صحفي متدرب
أصبح السويسري “شيردان شاكيري”، لاعب ليفربول الإنجليزي على مشارف الرحيل عن الفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق منذ الموسم الماضي ، وعبر عن رغبته الكبيرة في الحصول على فرصة مناسبة بمباريات الفريق الأحمر وعدم الإحتفاض به فقط في دكة البدلاء .
وبات مدرب الفريق “يورجن كلوب” يعتمد على الثنائي تشامبرلين وأوريجي،و تخلى نهائيا على خدمات السويسري شاكير .
وفي تصريحات له لصحيفة “صن” البريطانية: “أشعر بالإحباط لعدم مشاركتي في المباريات، لا يوجد لاعب سيكون سعيدًا في ظل جلوسه على دكة البدلاء”.
و تجدر الإشارة إلى أن شاكير ذو 27 عاما قد خاض 11 مباراة فقط من أصل 38 في الموسم الماضي، ولم يشارك في مواجهات مانشستر سيتي ونورويتش وتشيلسي من الموسم الجاري
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