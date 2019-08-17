أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن طلب عروض لبناء كلية الطب والمستشفى الجامعي CHU بالعيون، الحلم الذي ظل مؤجلا لسنوات، وتترقب ساكنة الصحراء تحققه. وتشير المعطيات إلى أنه تم الانتهاء من كل الاجراءات العقارية والمالية والإدارية لانطلاق بناء كلية الطب والصيدلة والمستشفى الجامعي بالعيون. ومن المتوقع أن تنطلق أعمال البناء قبل تم سنة 2019 وستستغرق حوالي 48 شهرا. وستشيد كلية الطب والصيدلة بمدينة العيون على مساحة 2227 متر مربع، خصصت لها قطعة أرض تصل مساحتها إلى 10 هكتارا، وتقع شرق مدينة العيون، وبالقرب من المستشفى الجامعي CHU وبمحاذاة المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة ابن زهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلم ظل مؤجلا لسنوات..أخيرا الإعلان عن طلب عروض لبناء مستشفى جامعي وكلية طب بالعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.