أزمة كشمير ومليشيات الإخوان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: كشمير.. اجتماع دولي واتصال مع ترامب ودعوات للتهدئة، ومليشيات الإخوان تهاجم تعز وتستخدم اليمنيين دروعا بشرية، وإصابة 33 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال بالقدس، والتحالف الدولي يمتثل لقرار العراق بشأن الطيران في أجوائه، ومحكمة ألمانية تؤكد أن تركيا ليست آمنة على اللاجئين، والسفير السعودي باليمن يثمن الدور الفعال للإمارات في معالجة أحداث عدن، وفرنسا تدعو لإنهاء القتال فورا بمدينة إدلب السورية، وإصرار على رحيل نظام بوتفليقة في مظاهرات الأسبوع الـ26 بالجزائر، وألمانيا تبدأ إجراءات محاكمة جاسوس إيراني، وبعد إغلاقه 5 سنوات.. أزيز الطائرات يعود لمطار سبها الليبي، والوسيط الإثيوبي لـ"العين الإخبارية": سنعمل لعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي.

أما في الاقتصاد، فتطالعون: هبوط مؤشر الإنتاج الصناعي التركي مدفوعا بأزمة الليرة، والنفط يرتفع وسط مخاوف من انخفاض الطلب العالمي، وصعود الدولار والأسهم يوقف نمو أسعار الذهب، والمركزي الأمريكي: لا نعوق تقدم الاقتصاد.. وأنباء سارة للمستهلكين، والأثاث التركي يخسر 30% من المبيعات خلال شهر.



كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.