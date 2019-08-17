الأردن يعلن اختطاف اثنين من مواطنيه بجنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، اختطاف اثنين من مواطنيها في جنوب أفريقيا، مبينة أنها تتابع الحادث منذ ساعات الصباح.



وقال مدير مركز العمليات بالخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة إن المركز والسفارة الأردنية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا يتابعان الحادثة عن كثب مع السلطات المحلية هناك.

وأضاف "القضاة"، في بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المختطفين الأردنيين "أب وابنه" هما من رجال الأعمال، مؤكدا أن الخاطفين طالبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.



وأشار إلى أن السفارة الأردنية في بريتوريا طلبت من وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا العمل فورا ومن خلال الأجهزة المختصة للبحث عن المختطفين الأردنيين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الخارجية الأردنية شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة، لحين إطلاق سراح المختطفين الأردنيين.