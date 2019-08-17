باكستان ترحب بمناقشة مجلس الأمن وضع كشمير للمرة الأولى منذ 50 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد رئيس وزراء باكستان عمران خان بمناقشة مجلس الأمن الدولي لـ"الوضع الخطير" في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.

وقال خان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها أول مرة خلال أكثر من 50 عاما يتناول فيها محفل دبلوماسي رفيع هذه القضية.

وأضاف أن هناك 11 قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تكرر التأكيد على حق كشمير في تقرير المصير.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مغلقة بناءً على دعوة باكستان، وسط تصاعد حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي بشأن إقليم كشمير.

ووصف عمران خان اجتماع مجلس الأمن بأنه إعادة تأكيد على تلك القرارات، مشيرا إلى أن تناول معاناة الكشميريين وضمان تسوية النزاع هي مسؤولية هذه المنظمة الدولية.

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ويشهد الإقليم الحدودي توترات جديدة بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.

وأعلنت باكستان، الأربعاء الماضي، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا ثلاث حروب والعديد من الصراعات والاشتباكات الحدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

ورغم اقتسام السيطرة على أراضي إقليم كشمير بين البلدين ليصبح هناك شطران؛ أحدهما هندي والآخر باكستاني، فإن بعض الاشتباكات على حدود البلدين تنشب بين الحين والآخر، ولكن مطلع العام الجاري 2019 كانت حدة التوتر مرتفعة مع دخول طائرات حربية على خط المواجهة.