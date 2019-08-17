توافد الضيوف إلى الخرطوم للمشاركة في حفل توقيع الوثيقة الدستورية

بدأت الوفود العربية والدولية رفيعة المستوى في الوصول إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على إعلان دستوري توافقت عليه قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المؤقت، بوساطة أفريقية وإثيوبية فاعلة.

ووصل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميادريت الخرطوم والوفد المرافق له للمشاركة في الحفل، حيث كان في استقباله أعضاء اللجنة المنظمة لمراسم الاستقبال للرؤساء والوفود المشاركة في التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري والسياسي.

كما وصل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا إلى الخرطوم لحضور مراسم التوقيع، فيما استقبله أعضاء اللجنة المنظمة لمراسم الاستقبال استقبالا حارا.

كما وصل الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى السودان، في زيارة رسمية للمشاركة في مراسم التوقيع.

وصل الرئيس التشادي إدريس ديبي إلى الخرطوم للمشاركة في احتفالات التوقيع على وثيقة المرحلة الانتقالية، وكان في استقباله أعضاء اللجنة المنظمة لمراسم الاستقبال للرؤساء والوفود المشاركة في التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري والسياسي.

كما وصل وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى السودان لحضور مراسم التوقيع.

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وصل رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إلى السودان لحضور مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق إلى العاصمة الخرطوم للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي، على إعلان دستوري توافقت عليه الأطراف السودانية.







كما كان قد وصل موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في وقت سابق لحضور مراسم التوقيع.

ويحتفل السودان، السبت، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني.

وسيتم يوم غد الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد، الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.

وأنهى الاتفاق -الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس/آب- ما يقرب من 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل/نيسان الماضي بعد 30 سنة من التربع على كرسي الحكم.

وسيضفي التوقيع الطابع الرسمي على الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في 4 أغسطس/آب.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين الكباشي ذكر، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن مراسم التوقيع ستُنقل للساحات الشعبية والميادين والأحياء التي تحمل دلالات الثوار، فيما تنظم قوى إعلان الحرية والتغيير احتفالات شعبية في أنحاء البلاد كافة، لم تكشف عن تفاصيلها بعد.