مسؤول مصري: لم نرصد أي تأثير للحادث النووي على وارداتنا الزراعية من روسيا

نفى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ب​وزارة الزراعة​ المصرية أحمد العطار حصول أي تأثر لواردات مصر الزراعية من ​روسيا​ حتّى الآن بسبب الحادث النووي الذي وقع شمالي البلاد.

واشار العطار في تصريح لوكالة ​سبوتنيك​ الى انه "حتى الآن لم نتخذ إجراءات خاصة بخصوص الواردات من روسيا، الإجراءات المتبعة بقيت نفسها التي في الأحوال العادية، فحص عينات من كل طرد وقياس مواصفاته من كافة الجوانب، الإجراءات المتبعة حتى الآن كافية، ولم يظهر ما يستدعي تغيير".

ولفت الى انه "عقب الحادث طلبنا من سفارتنا في روسيا إفادتنا بمعلومات عن الحادث وتأثيره على الزراعة، وأفادتنا ​السفارة المصرية​ في روسيا، بأن منطقة الحادث في ​الشمال​ وبعيدة عن المناطق الزراعية، وليس لها تأثير على الحاصلات الزراعية، وطلبنا المزيد من المعلومات وننتظرها، وإذا ظهر أي تأثير على الزراعة الروسية سنرى الإجراءات الوقائية التي تلزمنا، ولكن حتى الآن لا يوجد أثر للحادث النووي على الواردات المصرية من روسيا".