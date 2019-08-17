نفى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية أحمد العطار حصول أي تأثر لواردات مصر الزراعية من روسيا حتّى الآن بسبب الحادث النووي الذي وقع شمالي البلاد.
واشار العطار في تصريح لوكالة سبوتنيك الى انه "حتى الآن لم نتخذ إجراءات خاصة بخصوص الواردات من روسيا، الإجراءات المتبعة بقيت نفسها التي في الأحوال العادية، فحص عينات من كل طرد وقياس مواصفاته من كافة الجوانب، الإجراءات المتبعة حتى الآن كافية، ولم يظهر ما يستدعي تغيير".
ولفت الى انه "عقب الحادث طلبنا من سفارتنا في روسيا إفادتنا بمعلومات عن الحادث وتأثيره على الزراعة، وأفادتنا السفارة المصرية في روسيا، بأن منطقة الحادث في الشمال وبعيدة عن المناطق الزراعية، وليس لها تأثير على الحاصلات الزراعية، وطلبنا المزيد من المعلومات وننتظرها، وإذا ظهر أي تأثير على الزراعة الروسية سنرى الإجراءات الوقائية التي تلزمنا، ولكن حتى الآن لا يوجد أثر للحادث النووي على الواردات المصرية من روسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول مصري: لم نرصد أي تأثير للحادث النووي على وارداتنا الزراعية من روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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