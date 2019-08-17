عمال من القطاع النفطي في البيرو يحرقون مكاتب شركة نفط صينية

أعلنت وزارة الداخلية في البيرو أن "عمال من القطاع النفطي يطالبون برفع أجورهم التي تدفعها شركة صينية، ويدعونها الى توظيف مزيد من البيروفيين، أضرموا النار في مكاتب الشركة الكائنة في شمال البلاد"، مشيرة الى أنه "بعد ذلك، أحرق محتجون اطارات، فيما أضرم آخرون النار في منشآت شركة كونفيبترول التي تقدم خدمات الى الشركة الصينية، التي تضررت ايضا"، مؤكدة أن "الاحتجاجات لم تسفر عن ضحايا على ما يبدو حتى الان".
وتنشط شركة "تشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن"، منذ 1993 في البيرو، حيث تقوم بتشغيل ست عشرة منشأة في المناطق الشمالية. وتستخرج ايضا الغاز في جنوب شرق البلاد.
وقد وقعت هذه التظاهرة العنيفة في إل ألتو، بعد فشل لقاء بين إدارة "تشاينا ناشونال بتروليوم كوربوريشن" مع موظفين والسلطات المحلية لمناقشة تحسين ظروف العمل.
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