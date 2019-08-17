لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، الى أنه "يوم أمس وصل وصل عدد المغادرين من المطار أعلى رقم بتاريخ لبنان هو 22 ألف و800 مسافر"، معربة عن تفهما لـ"معاناة المسافرين وأشكرهم على تحملهم لتعب الإزدحام".
وأكدت الحسن في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا نقوم بكل شيء لننتهي من هذا الوضع، وسنقوم قريبا جدا بتطبيق كامل للتحسينات".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن شكرت المسافرين على تحملهم اعباء الازدحام في مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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