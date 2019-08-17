الحسن شكرت المسافرين على تحملهم اعباء الازدحام في مطار بيروت

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، الى أنه "يوم أمس وصل وصل عدد المغادرين من ​المطار​ أعلى رقم ب​تاريخ لبنان​ هو 22 ألف و800 مسافر"، معربة عن تفهما لـ"معاناة المسافرين وأشكرهم على تحملهم لتعب الإزدحام".

وأكدت الحسن في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا نقوم بكل شيء لننتهي من هذا الوضع، وسنقوم قريبا جدا بتطبيق كامل للتحسينات".