طارق المرعبي: مواقف الحريري منطلقة من ثوابته الوطنية

لفت النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ اينما وجد في اي مكان ب​العالم​ او ب​اميركا​ وغيرها كان محط الاهتمام والانظار ‏ومواقفه دائما منطلقة من ثوابته الوطنية اللبنانية دمتم صمام الامان دولتك".

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