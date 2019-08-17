أحمد الحريري زار الرهبنة الشويرية وتجمع موارنة ورئيس بلدية جونيه

جال الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في منطقتي المتن وكسروان حيث زار الرهبنة الباسيلية الشويرية في دير مار يوحنا الصابغ، في الخنشارة حيث قدم التهاني للرئيس العام الأرشمندريت شربل معلوف والآباء المدبرين الجدد، بمناسبة انتخاب مجلس جديد للرهبنة، ولبى دعوتهم إلى غداء تكريمي، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة الأمين العام للمجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك لويس لحود، ومستشار الأمين العام وسام نهرا وبهاء شحادة.
ثم زار الحريري رئيس "تجمع موارنة من اجل لبنان" المحامي بول كنعان في دارته، في الرابية، حيث عقد لقاء حواريا حول التطورات السياسية مع أعضاء التجمع وفاعليات متنية وكسروانية.
كما زار رئيس اتحاد بلديات كسروان ورئيس بلدية جونيه جوان حبيش، في مبنى البلدية، وبحث معه في قضايا إنمائية.
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