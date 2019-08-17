أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "الحاقا لبلاغنا المتعلق بتعميم صورة مطلوبَين بجرم سلب ومحاولة قتل، ونتيجةً لتعزيز الشراكة مع المواطنين والمتابعة الحثيثة، تمكن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد كامل هويات افراد عصابة مسلحة لسلب السيارات وتوقيفهم، وهم اللبنانيون: ذ. ب. (مواليد عام 2001) ب. ط. (مواليد عام 1999) م. ش. (مواليد عام 2000) وضُبط بحوزة الأخير المسدس الحربي المستخدم في هذه العمليات".
وأوضحت أنه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليتي سلب سيارتين عموميتين من محلتي كفرشيما والرملة البيضاء، وذلك بعد استدراج السائقَين الى منطقة البقاع والاعتداء عليهما بالضرب ومحاولة القتل، وببيع السيارتين مقابل استحصالهم على المخدرات لتعاطيها. وقد تعرف إليهم السائقان اللذان وقعا ضحية أعمالهم، واتخذا بحقهم صفة الادعاء الشخصي، كما جرى ضبط احدى السيارتين في بلدة حورتعلا البقاعية"، مشيرة الى أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتحديد مكان السيارة الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تفكيك عصابة مسلحة لسلب السيارات وتوقيف افرادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.