قوى الأمن: تفكيك عصابة مسلحة لسلب السيارات وتوقيف افرادها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "الحاقا لبلاغنا المتعلق ب​تعميم صورة​ مطلوبَين بجرم سلب و​محاولة قتل​، ونتيجةً لتعزيز الشراكة مع المواطنين والمتابعة الحثيثة، تمكن عناصر ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ من تحديد كامل هويات افراد عصابة مسلحة لسلب السيارات وتوقيفهم، وهم اللبنانيون: ذ. ب. (مواليد عام 2001) ب. ط. (مواليد عام 1999) م. ش. (مواليد عام 2000) وضُبط بحوزة الأخير المسدس الحربي المستخدم في هذه العمليات".

وأوضحت أنه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليتي سلب سيارتين عموميتين من محلتي ​كفرشيما​ و​الرملة البيضاء​، وذلك بعد استدراج السائقَين الى ​منطقة البقاع​ والاعتداء عليهما بالضرب ومحاولة القتل، وببيع السيارتين مقابل استحصالهم على ​المخدرات​ لتعاطيها. وقد تعرف إليهم السائقان اللذان وقعا ضحية أعمالهم، واتخذا بحقهم صفة الادعاء الشخصي، كما جرى ضبط احدى السيارتين في ​بلدة حورتعلا​ البقاعية"، مشيرة الى أن "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتحديد مكان السيارة الأخرى".