شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة × سرقة.. كيف واجهت قنوات الإخوان فراغ "الهوا"فى 7 أيام؟..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لم تستطع قنوات الإخوان أن تملأ الهواء ببرامج ومحتوى إعلامى خاص بها خلال الفترة الماضية، فى ظل توقف برامجها خلال أيام عيد الأضحى، لذلك لجأت خلال أيام العيد وما تلاها إلى سرقة المحتويات الدرامية المصرية سواء من أفلام أو مسرحيات.

وواجهت قنوات الإخوان "الشرق ومكلمين والشرق الأوسط" إفلاسها فى عيد الأضحى المبارك، بالسطو والسرقة على عدد من الأعمال الدرامية المصرية والأجنبية، وذلك فى إطار محاولتها المستمرة لجذب الجمهور العربى إلى محتواها التحريضى خاصة مع قلة البرامج والعزوف عنها بعد كشف حقيقتها.

وعرضت قنوات الإخوان الإرهابية، فيلم همام فى أمسترادم، وملك البترول ومسرحية ريا وسكينة، بجانب مسرحية العيال كبرت، وفيلم الرسالة الذى بثته فى أربعة مرات فى أوقات زمنية مختلفة، كما سرقت الفيلم الأجنبى "آخر الفرسان last Knight" بطولة مورجان فريدمان.

وعرضت قناة الشرق الإخوانية فيلم إحنا بتوع الأتوبيس، فى مشهد يؤكد على إصرار القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من تركيا سرقة الأعمال الدرامية المصرية دون وجه حق، ضمن محاولتها المستمرة لجذب الجمهور المصرى الذى يقاطع تلك القنوات المحرضة.

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لم تنتبه القناة الإخوانية أنها تعرض لمحتوى يمثل إسقاطًا لظلم الجماعة الإرهابية التي يجسدها في المسلسل شخصية بهاء الدين، الذي أفسد في الكفر، ونشر الظلم والكراهية والضغينة في البلدة.

كما تضمنت سرقات قناة الشرق المملوكة للهارب أيمن نور، السطو على المسلسل النادر "أبناء فى العاصفة" من إنتاج التليفزيون المصرى ومن قائمة المسلسلات التى سرقتها القناة الاخوانية للعرض على شاشتها، مسلسل "المصراوية"، ومسلسل "ظل المحارب" بطولة هشام سليم وعلا غانم، ومسلسل "الشوارع الخلفية" بطولة ليلى علوي وجمال سليمان، فضلا عن المسلسل التاريخى "قضاة عظماء".

وأقدمت قناة الشرق الإخوانية على سرقة فيلم "فبراير الأسود"، وإذاعته على شاشاتها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، فى ظل حالة الفقر فى المحتوى فى تلك القناة الإخوانية.

وواصلت قناة الشرق الإخوانية ويترأس مجلس إدارتها الهارب فى الخارج أيمن نور، السطو على الأعمال الفنية المصرية وإذاعتها عبر شاشاتها بالمخالفة للقوانين الدولية، حيث أذاعت الفضائية الإخوانية مسرحية كارمن، وهى مسرحية من أعمال الفنان محمد صبحي، قدمت أول مرة على مسرح سينما راديو في 14 يوليو عام 1999، ومسرحية كارمن مأخوذة عن أوبرا كارمن لجورج بيزيه وأضافها صبحي داخل قصة أخرى ليناقش مفاهيم إنسانية كثيرة.

يذكر أنها لم تكن المرة الوحيدة التى يتم سرقة العديد من المسلسلات والأفلام المصرية، حيث سرقت من قبل مسلسلات "كفر دلهاب"، و"المصراوية"، و"سوق العصر" وغيرها بالإضافة إلى سرقة الأفلام المصرية أيضا، وذلك فى إطار سياسة القناة الإرهابية التى تعد سرقة المحتوى وانتهاكه أبرز بنودها.