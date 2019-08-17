شكرا لقرائتكم خبر عن نص مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، نص مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة للبرلمان.

وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إنها تتقدم به فى إطار رغبة الدولة بكافة مؤسساتها فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا، وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم.

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يتكون مشروع القانون من 16 مادة، ويتضمن فى مادته الأولى إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

ويهدف الصندوق كما تنص المادة الثانية من القانون، إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، كما جاء فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما يهدف لدعمهم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية، والتدريبية وصرف المساعدات المالية.