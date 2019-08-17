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نص مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، نص مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة للبرلمان.

 

وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إنها تتقدم به فى إطار رغبة الدولة بكافة مؤسساتها فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا، وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم.

 

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يتكون مشروع القانون من 16 مادة، ويتضمن فى مادته الأولى إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

 

ويهدف الصندوق كما تنص المادة الثانية من القانون، إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، كما جاء فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما يهدف لدعمهم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية، والتدريبية وصرف المساعدات المالية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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