أحدث إطلالة لفضل شاكر.. تظهر عليه علامات تقدم العمر وبنظاراتٍ طبية

عبر مقطع فيديو نشر على فيسبوك، ظهر فيه حليق اللحية، وقد بدت عليه علامات التقدم في العمر، كما كان يرتدي نظارات طبية.

وفي الفيديو الذي نشره المحامي اللبناني نبيل الحلبي ظهر شاكر رفقة مجموعة من أصدقائه، ويعمل في الخلفية صوته بينما يغني إحدى أغنيات فيروز.

وكان الحلبي، الذي يعتبر نفسه صديقاً وأخاً لفضل شاكر قد أعلن في لقاء تلفزيوني، في مارس 2018، عن عودة شاكر لعالم الفن مرة أخرى، معلناً عن غنائه أغنيات للسيدة فيروز.

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وأطلق شاكر في فبراير 2019، أغنية «حبيتك»، من كلمات محمد رفاعي وألحان وتوزيع علي أباظة، التي حققت ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة.

وفي 14 يوليو 2018، أصدرت الهيئة الاتهامية في جنوب لبنان، قراراً بمنع محاكمة شاكر بتهمة تأليف عصابات مسلحة، وتبرئته من اتهامه بالمشاركة في القتال مع المجموعات المسلحة التي قادها الشيخ أحمد الأسير، بمخيم عين الحلوة بلبنان، في مواجهة الجيش اللبناني عام 2013، فيما سميت بمعركة «عبرا» والتي اعتزل على إثرها الفن.

وفي حديث سابق لوسائل إعلام مع شاكر وقتها، عبَّر عن سعادته بالقرار قائلاً: «في القريب العاجل سأكون بين أهلي وناسي». وأكد أن تبرئته من التهمة الأولى بقتال الجيش، ثم الحكم الصادر ببراءته وشقيقه من تهمة تشكيل عصابة مسلحة، تثبت أنه كان ضحية للإعلام، بما قام به من تضليل وتزوير للحقائق.

وأضاف شاكر: «صبري وإيماني بالله صنعا المستحيل، ولم يبق بيني وبين الحرية سوى شوط قصير، وأنا متشوق جداً لهذه اللحظة».