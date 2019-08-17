اتهامات بارتكاب مجزرة في حق الثروة الحيوانية بالمغرب..خليجيون يصطادون 1490 طائر سمان في يوم واحد

نشرت الجمعية الوطنية للقنص والتنمية المستدامة، بصفحتها الرسمية بالفايسبوك، مقطع فيدو يظهر قنص سياح خليجيين لحوالي 1490 طائر سمان في يوم واحد، بحسب الحوار الذي جرى بين أشخاص خليجيون ظهروا في الفيديو.

واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ”المجزرة الخليجية” في حق الثروة الحيوانية بضواحي مدينة مراكش.

وطالبت الجمعية الوطنية للقنص والتنمية المستدامة، بفتح تحقيق فيما خلفته رحلة صيد نظمتها شركة للقنص السياحي من «مجازر» في حق الثروة الحيوانية في المنطقة.

وتعذر على الموقع التأكد من صحة الفيديو الذي نشرته الجمعية المذكورة أمس الجمعة، وأيضا أخذ رأي المندوبية السامية للمياه والغابات حول الموضوع.