تمكنت عناصر الدرك الملكي، بمنطقة أركمان، نواحي الناظور، من توقيف شخص ضُبط متلبسا باستغلال التيار الكهربائي بالمجان، واستخدامه في مضخات مائية لسقي مساحات واسعة من حقوله.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشخص الموقوف في عقده الرابع، كان يقوم بسرقة التيار الكهربائي من خيط يتصل بعمود للإنارة العمومية لمدة طويلة، قبل أن تُوقِع به عناصر الدرك الملكي بناءا على معلومات توصلت بها.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تدخل على الخط فور معرفته بالموضوع، وأوكل محاميا لمتابعة المشتبه فيه لدى الجهات القضائية المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الناظور.. الدرك يوقف شخصا سرق الكهرباء من عمود إنارة واستخدمه في مضخات ري حقله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.