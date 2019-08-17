الناظور.. الدرك يوقف شخصا سرق الكهرباء من عمود إنارة واستخدمه في مضخات ري حقله 

تمكنت عناصر الدرك الملكي، بمنطقة أركمان، نواحي الناظور، من توقيف شخص ضُبط متلبسا باستغلال التيار الكهربائي بالمجان، واستخدامه في مضخات مائية لسقي مساحات واسعة من حقوله.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشخص الموقوف في عقده الرابع، كان يقوم بسرقة التيار الكهربائي من خيط يتصل بعمود للإنارة العمومية لمدة طويلة، قبل أن تُوقِع به عناصر الدرك الملكي بناءا على معلومات توصلت بها.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تدخل على الخط فور معرفته بالموضوع، وأوكل محاميا لمتابعة المشتبه فيه لدى الجهات القضائية المختصة.