الاستفادة من العقوبات الأميركية.. روسيا تحقق مليار دولار إيرادات نفطية إضافية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغت إيرادات شركات النفط الروسية زيادة قدرت بمليار دولار، بسبب العقوبات الأميركية ضد قطاع النفط في إيران وفنزويلا، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أمس، الجمعة.

وكشفت تقديرات بلومبرغ أن العقوبات الأميركية ضد إيران وفنزويلا سمحت لشركات النفط الروسية بتحقيق إيرادات إضافية بلغت 905 ملايين دولار على الأقل، في الفترة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وتموز/ يوليو 2019.

وأدى فرض العقوبات الأميركية ضد إيران وفنزويلا إلى زيادة الطلب على النفط الخام الروسي، "مزيج الأورال"، الذي ارتفع سعره مقارنة بخام برنت العالمي.

وكثفت الولايات المتحدة عقوباتها على شركات نفطية في فنزويلا خلال العام الجاري، إضافة إلى فرض قيود على قطاع الذهب باعتبارهما من مصادر الدخل الأجنبي الرئيسية في البلاد.

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واستهدفت حزمة ثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران، دخلت حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.

ومنتصف الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض سعر برميل النفط من خام "الأورال" الروسي، إلى 66.9 دولارا في 2019، مقابل 69.6 دولارا في 2018.

وبلغ إنتاج روسيا من النفط 11.148 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، مقابل 11.155 مليون برميل يوميا في الشهر السابق عليه، وفق بيانات رسمية.