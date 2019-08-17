ألاسكا: الانهيارات الأرضية تسد الطريق أمام 300 سائح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدت الانهيارات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة إلى إغلاق الطريق الوحيد إلى منتزه "دينالي ناشيونال بارك أند بريزيرف" في ولاية ألاسكا الأميركية، مساء الجمعة، واحتجاز نحو 300 سائح علقوا في داخل المنتزه.

وقال المسؤول الإعلامي في المنتزه، بول أوليغ، لوكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت، إنه يجري العمل على توفير ممر لإجلاء السائحين العالقين بحلول مساء اليوم.

وأصدرت السلطات في ألاسكا تحذيرات للسلكان في عدة مدن من إمكانية حدوث فيضانات، بسبب ارتفاع منسوب المجاري المائية جراء الهطول الغزير للأمطار خلال الأيام القلائل الماضية.

وكانت قد أعلنت هيئة سكك حديد ألاسكا، الجمعة، أنها علقت بعض خدماتها بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر نينانا، حسب المصدر نفسه.

وتم تعليق خدمة نقل الركاب والشحن عبر المنطقة المتضررة من الأمطار حتى وقت متأخر من يوم الإثنين على أقرب تقدير، حسبما ذكرت السكك الحديدية في بيان.