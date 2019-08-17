شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 من طالبان خلال عمليات عسكرية والان مع التفاصيل

قالت مصادر عسكرية مطلعة اليوم السبت، إن قوات الأمن الأفغانية دمرت سيارة مفخخة وقتلت 15 مسلحاً من طالبان خلال عمليات عسكرية في إقليم بلخ شمال البلاد. وذكرت المصادر أن الـ 15 مسلحاً قتلوا في قصف جوي بمنطقة شولجراه بإقليم بلخ،، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء. وأضافت المصادر أن "القوات الخاصة دمرت سيارة مفخخة لطالبان خلال عملية منفصلة بمنطقة شيمتال بالإقليم"، ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن. وتستهدف القوات الأفغانية حركة طالبان رداً على على هجمات الحركة في البلاد.

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