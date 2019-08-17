شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف رجلي أعمال أردنيين في جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل

أعلن الأردن، اليوم السبت، عن تعرض اثنين من مواطنيه من رجال الأعمال للاختطاف في جنوب أفريقيا.

وأوضح مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن "مركز العمليات والسفارة الأردنية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، تتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن المخطتفين الأردنيين هما أب وابنه، وهما من رجال الأعمال هناك، وأن الخاطفين قد طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما".

وأكد القضاة أن "السفارة الأردنية هناك طلبت من وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا العمل فوراً ومن خلال الأجهزة المختصة للبحث عن المخطوفين الأردنيين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن".

وأوضح مدير العمليات أن "الوزارة شكّلت خلية أزمة للتعامل مع الحادث على مدار الساعة، وإلى أن يتم إطلاق سراح الأب وابنه".