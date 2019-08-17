شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: جنود من المنطقة الأولى يقتحمون حي السحيل بسيئون والان مع التفاصيل

قالت مصادر مخلية إن جنود من المنطقة العسكرية الاولى اقتحموا صباح اليوم السبت حي السحيل في مدينة سيئون بوادي حضرموت. وذكرت المصادر أن الجنود اقموا بإزالة أعلام الجنوب، وصور قيادة الانتقالي والشهيد أبو اليمامة. وكانت قوات المنطقة الاولى قامت يوم امس الجمعة باعتراض مواكب عائدة من المهرجانات التاييد في مدينة عدن. كما قامت باستجواب من كانوا على متنها ، ومزقت ما بحوزتهم من صور ورموز وأعلام دولة الجنوبية.

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