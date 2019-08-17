شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. وصول وفود عربية ودولية لحضور مراسم توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان والان مع التفاصيل

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الوحدة x

14:50 الباطن الحزم x

17:45 الفيحاء الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير x

14:30 آرسنال مانشستر يونايتد x

17:00 ساوثهامتون بورنموث x

17:00 Advertisements مانشستر سيتي وولفرهامبتون x

17:00 كارديف سيتي وست هام يونايتد x

19:30 نيوكاسل يونايتد الدوري الإسباني إسبانيول x

14:00 بلد الوليد هويسكا x

19:30 إشبيلية ريال مدريد x

21:45 برشلونة

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