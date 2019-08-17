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بث مباشر.. وصول وفود عربية ودولية لحضور مراسم توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان

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دوري كأس الأمير

الوحدة

x
14:50

الباطن

الحزم

x
17:45

الفيحاء

الممتاز

توتنهام هوتسبير

x
14:30

آرسنال

مانشستر يونايتد

x
17:00

ساوثهامتون

بورنموث

x
17:00

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مانشستر سيتي

وولفرهامبتون

x
17:00

كارديف سيتي

وست هام يونايتد

x
19:30

نيوكاسل يونايتد

إسبانيول

x
14:00

بلد الوليد

هويسكا

x
19:30

إشبيلية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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