شكرا لقرائتكم خبر عن غارتان جويتان تقتل 21 مسلحا جنوب الصومال والان مع التفاصيل
ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في الصومال أن 21 من أعضاء الجماعة المرتبطة بالقاعدة على الأقل قتلوا في غارتين جويتين جنوب البلاد.
وذكر راديو الجيش الوطني الصومالي ، نقلاً عن مسؤولين عسكريين لم تكشف عن هويتهم ، أن الغارات الجوية المنفصلة وقعت في بلدتي مبارك وجانيل في إقليم شبيلى السفلى ، والتي تخضع لسيطرة حركة الشباب مساء الخميس 16 أغسطس / آب.
وضربت الغارة الجوية الأولى منطقة مبارك بينما أصابت الغارة الثانية بلدة جانالي القريبة ، على بعد حوالي 80 كم جنوب غرب مقديشو ، العاصمة الصومالية.
وتم الإعلان عن الغارات الجوية بعد وقت قصير من انفجار سيارة مفخخة أسفر عن مقتل تسعة جنود صوماليين ومصور محلي في قاعدة للجيش في أودهيجلي في المنطقة نفسها يوم الأربعاء.
ونفذت الولايات المتحدة العشرات من هذه الضربات هذا العام ، أي أكثر من نصف العدد في عام 2018 إلى الأراضي التي تسيطر عليها حركة الشباب لمساعدة القوات الصومالية والقوات الشريكة للاتحاد الأفريقي القادرة على تحقيق الاستقرار في البلاد.
وتقول الولايات المتحدة إنها تعمل بالتنسيق مع الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة والتي من المتوقع أن يتولى جيشها مسؤولية أمن البلاد من قوات الاتحاد الأفريقي خلال السنوات القليلة المقبلة.
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