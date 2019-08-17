شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب السودان يصل الخرطوم للمشاركة في حفل توقيع الوثيقة الدستورية والان مع التفاصيل

وصل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميادريت إلى الخرطوم للمشاركة في حفل توقيع الوثيقة الدستورية. وفي وقت سابق اليوم صل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد،، إلى العاصمة السودانية. وينتظر وصول الرئيس الكيني أوهورو كنياتا والأوغندي يوري موسيفيني والرئيس التشادي إدريس ديبي، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. ويتوقع حضور ممثل عن الخارجية الأمريكية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وشخصيات أخرى من القادة الخليجيين لم تُحدّد بعد.

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