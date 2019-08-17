شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا يصل الخرطوم لحضور مراسم توقيع الإعلان الدستوري والان مع التفاصيل

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على إعلان دستوري توافقت عليه قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المؤقت بوساطة أفريقية وإثيوبية فاعلة.

وبحسب مصادر سودانية، فقد حظي آبي أحمد باستقبال كبير في مطار الخرطوم من قبل اللجنة المنظمة لمراسم الاستقبال للرؤساء والوفود المشاركة في التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري والسياسي.

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وضم وفد رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الدفاع لما مجرسا، ووزيرة السلام مفريحات كامل، والخارجية غدو اندرجاتشاو.

ومن المقرر أن يصل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حيث من المتوقع أن يحضر مراسم التوقيع النهائي إلى جانب رؤساء عدة دول؛ بينهم الرئيس الكيني أوهورو كنياتا والأوغندي يوري موسيفيني والرئيس التشادي إدريس ديبي، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

ويتوقع حضور ممثل عن الخارجية الأمريكية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وشخصيات أخرى من القادة الخليجيين لم تُحدّد بعد.