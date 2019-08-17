شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب تهاجم قاعدة عسكرية في دينوناي جنوب الصومال والان مع التفاصيل
هاجم مقاتلو حركة الشباب المدججون بالسلاح في وقت مبكر من يوم السبت القاعدة العسكرية لقوات الحكومة الفيدرالية الصومالية في بلدة دينوناي بإقليم باي.
ووفقًا لمسؤولين من الحكومة ، هاجمت حركة الشباب قاعدة القوات العسكرية في المنطقة لكن القوات صدت.
وأدى الهجوم إلى ساعات من القتال العنيف بين الجيش الصومالي ومقاتلي حركة الشباب المدججين بالسلاح.
وهناك العديد من الإصابات على كلا الجانبين ، رغم أنه ليس من الواضح بالضبط الخسائر الرسمية.
وتستهدف حركة الشباب التي تقاتل الجزء الجنوبي من الصومال بشكل روتيني قوات الاتحاد الأفريقي والقواعد الحكومية في البلاد.
وتقع بلدة دينوناي على بعد حوالي 26 كم من وسط مدينة بيدوا.
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