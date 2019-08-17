شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكي جديد في المكسيك والان مع التفاصيل

أرسلت الولايات المتحدة سفيرها الجديد إلى المكسيك بعد شغور المنصب لمدة عام.

وقدم السفير الجديد كريستوفر لانداو نفسه أمس الجمعة عقب وصوله إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وقال لاندو بلغة إسبانية طليقة بمطار العاصمة أمام الصحافيين: "جئت بيد ممدودة، وقد جئت إلى هنا لأستمع ولأتعلم".

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وكان مجلس الشيوخ الأمريكي اختار لانداو(55 عاماً) والذي يعمل محامياً في الأول من أغسطس(آب) الجاري كسفير جديد لبلاده في الجارة الجنوبية المكسيك.

وكان عمل مؤخراً بمكتب محاماة شهير، ويعد هذا أول منصب دبلوماسي له، وكان والده جورج لانداو عمل سفيراً للولايات المتحدة في كل من باراغواي وشيلي وفنزويلا، وكانت سلفه السفيرة روبرتا جاكوبسون تركت الوظيفة في مايو(أيار) من العام الماضي بعد شغلها له عامين.

وتركت جاكوبسون في الوقت نفسه عملها الدبلوماسي أيضاً في ذلك التاريخ بعد 31 عاماً من العمل في خدمة الدولة.