شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر يطالب المهدي بالحفاظ على سيادة العراق من التبعية الخارجية والان مع التفاصيل

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، إلى الحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد وعدم الميل لطرف دون آخر، والحفاظ على سيادة العراق من التبيعة.

وطالب الصدر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "بالحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية واستقلالية القرار العراقي وعدم التردد في معاقبة من يعمل على أضعاف الأجهزة الأمنية ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية ليكون العراق ذا سيادة كاملة".

وشدد الصدر على "الالتزام الكامل بالاستقلالية وعدم الميول (الميل) لطرف دون آخر وإلا سيكون الانحراف عن الاستقلالية بمثابة بناء جديد للدولة العميقة".

وانتقد الصدر إجراءات الحكومة العراقية في مكافحة الفساد قائلاً: "لم نر أي تقدم في ملف مكافحة الفساد على الاطلاق، وهذا السكوت يكاد يكون إذناً بالفساد فضلاً عن أن ملف الخدمات لازال متلكئأ ويكاد يكون معدوماً".