شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء جواس: نحن مع الانتقالي وما يقوم به في عدن في الاتجاه الصحيح والان مع التفاصيل

أشاد اللواء ثابت جواس بما قام به المجلس الانتقالي مؤخرا في عدن واعتبر ذلك عمل يصب في الاتجاه الصحيح. وقال جواس في مقطع مصور مقتضب أثناء عودته من تأدية الحج: نحن مع المجلس الانتقالي الجنوبي قلبا وروحا وما قام به مؤخرا في عدن يصب في الاتجاه الصحيح. ويعتبر جواس قائد محور العند بقرار جمهوري.

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