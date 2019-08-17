شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 15 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:00 مساءً, 17 أغسطس 2019 م المناطق - وكالات قتلت قوات الأمن الأفغانية 15 مسلحًا من حركة طالبان الإرهابية خلال عمليات عسكرية في إقليم بلخ شمال البلاد .

ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء عن مصادر عسكرية مطلعة قولها إن الـ 15 مسلحا قتلوا في قصف جوي بمنطقة شولجراه بإقليم بلخ ، مشيرة إلى أن القوات الخاصة دمرت كذلك سيارة مفخخة لطالبان خلال عملية منفصلة بمنطقة شيمتال بالإقليم.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.

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