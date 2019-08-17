اعتقال شخص ابتزَّ فتاة بعد ان سرق صفحتها على الفيسبوك

أفاد مصدر امني، السبت، بأن عملية استخبارية ادت الى اعتقال شخص ابتزَّ فتاة بنشر صورها بعد أن سرق صفحتها على الفيسبوك.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المعتقل "قام بتهديد الفتاة مقابل مبلغ من المال وقامت باعطائه مبلغ ثلاثة مليون و750 الف دينار عراقي، وطلب منها مرة اخرى الا ان استخبارات الكرادة وخلال نصب كمين له تم القبض عليه وتسليمه الى الجهات المختصة".
يشار الى أن مديرية اجرام بغداد اصدرت، في وقت سابق، تعليمات لتفادي حالات الابتزاز الالكتروني، فيما خصصت خطا ساخنا لذلك، بين تلك التعليمات عدم ارسال الصور الشخصية لأي شخص كان ومهما كانت الثقة به خوفا من سرقة حسابه وانتشار الصور.
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